TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde İnegölspor'la golsüz berabere kalan Fethiyespor yarın 13'üncü hafta müsabakasında deplasmanda Kepezspor'la karşı karşıya gelecek. Kepez Hasan Doğan Stadı'nda Muhammed Selim Özbek'in yöneteceği karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Fethiyespor Teknik Direktörü Selahaddin Dinçel üst sıralara tırmanma adına mutlak kazanmaları gereken bir maça çıkacaklarını söyledi.
Son Dakika › Spor › Fethiyespor, Kepezspor ile Zorlu Bir Maça Çıkıyor - Son Dakika
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