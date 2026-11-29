Fethiyespor sahasında İskenderunspor'u 5-0 yenerek 14. haftada farklı galibiyet aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'un 14. haftasında Fethiyespor, sahasında İskenderunspor'u 5-0 yenerek galibiyet aldı. Ev sahibinin gollerini Uğur Ayhan, Enes Şahin (2), Kerem Pala ve Muhammed Akarslan kaydetti; İskenderunspor'da Talha Erdoğan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'un 14. haftasında Fethiyespor, sahasında İskenderunspor'u 5-0 mağlup etti.
Stat: Fethiye İlçe
Hakemler: Furkan Sarıoğlan, Çağlar Demirkıran, Erdinç Tufan
Fethiyespor: Nurullah Aslan, Cengiz Demir, Şahan Akyüz, Eren Erdoğan (İsmail Erdoğan dk. 59), Muhammed Akarslan, İrfan Akgün (Okan Dernek dk. 66), Uğur Ayhan (Eray Karataş dk. 77), Bora Aydınlık, Alberk Koç, Deniz Erdoğan (Kerem Pala dk. 59), Enes Şahin (Yusuf Türk dk. 77)
İskenderunspor: Cengizhan Şarlı, Hüseyin Biler, Erbay Eker (Baran Asyalı dk. 85), Hüseyin İçlek, Furkan Enes Uyar (Eymen Emir dk. 85), Talha Erdoğan, Ulaş Yılmaz, Mustafa Kapı (Hasan Emir Balcı dk. 85), Necati Genç (Sevan Albay dk. 66), İsmail Yaşar, Ömer Gür (Ali Gücenmez dk. 73)
Goller: Uğur Ayhan (dk. 31), Enes Şahin (dk. 57 ve 62), Kerem Pala (dk. 85), Muhammed Akarslan (dk. 90+3) (Fethiyespor)
Kırmızı kart: Talha Erdoğan (dk. 48) (İskenderunspor)
Sarı kartlar: Hüseyin İçlek, Cengizhan Şarlı (İskenderunspor), Eren Erdoğan, Bora Aydınlık, Şahan Akyüz (Fethiyespor)
Sizin düşünceleriniz neler ?