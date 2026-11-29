Fethiyespor sahasında İskenderunspor'u 5-0 yenerek 14 puana ulaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Fethiyespor, sahasında İskenderunspor'u 5-0 yendi. Ev sahibi, 31'de Uğur Ayhan ile öne geçtiği maçta 48'de rakibinin kırmızı kartla 10 kişi kalmasının ardından Enes Şahin'in 57 ve 62'deki golleriyle farkı büyütüp 14 puana ulaştı.
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Kırklarelispor'a 5-0 kaybeden Fethiyespor, evinde düşme hattındaki İskenderunspor'u farklı mağlup etti: 5-0. Fethiyespor, maçın 31'inci dakikasında Uğur Ayhan'ın golüyle öne geçti: 1-0. Maçın ilk yarısını Fethiyespor 1-0 galip tamamlarken, İskenderunspor 48'inci dakikada Talha Erdoğan'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.
Ev sahibi Fethiyespor, 57'nci dakikada Enes Şahin'in golüyle farkı ikiye çıkardı: 2-0. Lacivert-beyazlılar, 62'nci dakikada bir kez daha Enes Şahin'le golü buldu, fark üçe çıktı: 3-0. Fethiyespor, 85'inci dakikada Kerem Pala'nın ayağından 4'üncü golünü kaydetti: 4-0. Müsabakada son sözü 90'ıncı dakikada Muhammed söyledi: 5-0.
Fethiyespor kazanıp puanını 14'e çıkardı. İskenderunspor ise eksi 1 puanla sonuncu sırada yer aldı.
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