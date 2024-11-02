Fethiyespor, Sarıyer'i Ağırlıyor - Son Dakika
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Fethiyespor, Sarıyer'i Ağırlıyor

Fethiyespor, evinde Sarıyer ile 10. hafta maçına çıkıyor, hedefi galibiyet ve zirve.

02.11.2024 11:39
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Altınordu deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönen Fethiyespor yarın evinde zirve takipçisi Sarıyer'le karşılaşacak. Fethiye İlçe Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak olan 10'uncu hafta mücadelesini Muhammed Taha Onat yönetecek. Hafta içinde kupada Bornova 1877'yi 2-0 yenerek tur atlayan Fethiye ekibi ligde de kazanarak Sarıyer'e ilk mağlubiyetini yaşatmayı hedefliyor. Grupta Fethiyespor 11 puanla 10'uncu sırada, Sarıyer ise 19 puanla 2'nci basamakta yer alıyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Fethiyespor, Sarıyer'i Ağırlıyor - Son Dakika

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