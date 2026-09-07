Fethiyespor sezonun ilk maçında evinde 52 Orduspor'a 3-0 yenildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fethiyespor sezonun ilk maçında evinde 52 Orduspor'a 3-0 yenildi

Fethiyespor sezonun ilk maçında evinde 52 Orduspor\'a 3-0 yenildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk maçında Fethiyespor, evinde 52 Orduspor'a 3-0 mağlup oldu. Taraftarlar ile futbolcular arasında maç sırasında gerginlik yaşanırken, teknik direktör Sait Karafırtınalar üzgün olduklarını ve en kısa sürede toparlanacaklarını söyledi.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta iddialı transferlerle hazırlandığı sezonun ilk maçında evinde şampiyonluk adaylarından 52 Orduspor'la karşı karşıya gelen Fethiyespor rakibine 3-0 yenilerek kötü bir başlangıç yaptı. İlk yarının ilk 20 dakikasında kalesinde 2 gol birden gören lacivert-beyazlılar, toparlanmakta zorlanırken, 90'da yediği golle farklı mağlup oldu. Transferde önemli hamleler yaparak sezona giriş yapan Fethiyespor, 52 Orduspor karşısında direnemedi. Maçta taraftarlarla futbolcuların arası gerilirken tribündeki taraftarlar ilk yarının bitiminde oyuncularla tartıştı.

Teknik direktör Sait Karafırtınalar çok üzgün olduklarını belirterek, "Evimizdeki ilk maçı farklı kaybetmek hepimizi çok üzdü. Bu maçta alacağımız dersler olacak. Taraftarımızı mutlu edemedik. Zor bir lig olacak, en kısa sürede toparlanacağız" dedi. Fethiyespor bu hafta Ankara Demirspor'la deplasmanda karşılaşacak.

Kaynak: DHA

Sait Karafırtınalar, Fethiyespor, Orduspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fethiyespor sezonun ilk maçında evinde 52 Orduspor'a 3-0 yenildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaybolan oğlunu yüreği ağzında bekledi Karşısında görünce sevinçten bayıldı Kaybolan oğlunu yüreği ağzında bekledi! Karşısında görünce sevinçten bayıldı
DEM Parti’nin adı bir kez daha değişiyor: Demokratik Cumhuriyet Hareketi olarak yeni bir hareketi inşa edeceğiz DEM Parti'nin adı bir kez daha değişiyor: Demokratik Cumhuriyet Hareketi olarak yeni bir hareketi inşa edeceğiz
Denizde gelen acı son Kalp krizi geçiren 63 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi Denizde gelen acı son! Kalp krizi geçiren 63 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi
Emekli öğretmenden kahreden haber Komşular ihbar edince korkunç gerçek ortaya çıktı Emekli öğretmenden kahreden haber! Komşular ihbar edince korkunç gerçek ortaya çıktı
KPSS’ye 1 saniye geç kaldı, sınava alınmadı KPSS’ye 1 saniye geç kaldı, sınava alınmadı!
Icardi’nin son hali ortaya çıktı Sarı-kırmızılı taraftar bu detayı çok sevecek Icardi'nin son hali ortaya çıktı! Sarı-kırmızılı taraftar bu detayı çok sevecek
Bakan Şimşek ’kamuda tasarruf’ raporunu açıkladı: Tam 484 milyar lira tasarruf Bakan Şimşek 'kamuda tasarruf' raporunu açıkladı: Tam 484 milyar lira tasarruf

13:04
Ibrahimovic babasına bu arabayı aldı Bir hafta sonra trafikte görünce şoke oldu
Ibrahimovic babasına bu arabayı aldı! Bir hafta sonra trafikte görünce şoke oldu
13:02
“Seni özlüyoruz“ diyen Fenerbahçeliye Osayi’den Türkçe yanıt: Bu yorumu unutma
"Seni özlüyoruz" diyen Fenerbahçeliye Osayi'den Türkçe yanıt: Bu yorumu unutma
12:44
Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hoşuna gidecek talimat
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hoşuna gidecek talimat
12:14
Veyis Ateş ilk kez hakim karşısında: Mehmet Akif Ersoy ile cezaevinde karşılaştık, bana dedi ki...
Veyis Ateş ilk kez hakim karşısında: Mehmet Akif Ersoy ile cezaevinde karşılaştık, bana dedi ki...
11:58
Serhat Kılıç’a veda Sevgilisi gözyaşlarına boğuldu, sözleri yürek dağladı
Serhat Kılıç'a veda! Sevgilisi gözyaşlarına boğuldu, sözleri yürek dağladı
11:25
Serhat Kılıç’ın kız arkadaşı savcılıkta ifade değiştirdi İtiraf etti
Serhat Kılıç’ın kız arkadaşı savcılıkta ifade değiştirdi! İtiraf etti
11:21
Gerdek gecesinin sabahı kaçan gelinden tek cümlelik yorum
Gerdek gecesinin sabahı kaçan gelinden tek cümlelik yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2026 13:21:32. #7.13#
SON DAKİKA: Fethiyespor sezonun ilk maçında evinde 52 Orduspor'a 3-0 yenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement