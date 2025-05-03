Fethiyespor, Sincan Belediyesi Ankaraspor'a 4-0 Mağlup Oldu - Son Dakika
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Fethiyespor, Sincan Belediyesi Ankaraspor'a 4-0 Mağlup Oldu

Fethiyespor, Sincan Belediyesi Ankaraspor\'a 4-0 Mağlup Oldu

Nesine 2.lig Beyaz Grup takımlarından Fethiyespor, evinde Sincan Belediyesi Ankaraspor'a 4-0 yenilerek sezonu kötü bir şekilde kapattı. Maçta Berk Yiğit, Ramazan Eren, Recep Taşbakır ve Yılmaz Basravi'nin golleriyle rakibini mağlup etti.

03.05.2025 17:34  Güncelleme: 17:40
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Nesine 2.lig Beyaz Grup takımlarından Fethiyespor evinde Sincan Belediyesi Ankaraspor önünde varlık gösteremedi. Ligin bu son maçında Berk Yiğit Karadağ, Ramazan Eren Demir, Recep Taşbakır ve Yılmaz Basravi'nin gollerine engel olamayınca sahasında 4-0 mağlup oldu.

Maçtan Notlar

Fethiyespor, Sincan Belediyesi Ankaraspor maçını Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı, Fethiye İlçe Emniyet Müdürü Muzaffer Yüceur ve Sincan Belediyesi Ankaraspor takımı başkan ve yöneticileri birlikte izlediler.

Fethiyespor Apaçi Taraftar Topluluğu 90 dakika boyunca takımına destek olurken, ligin bu son karşılaşmasını Fethiyespor'un İngiliz uyruklu taraftarları da izledi.

Maçtan dakikalar

14. dakikada ceza alanı çizgisi üzerinde topla buluşan Serdar Ümit, topu müsait durumdaki Samed Hakan'a gönderdi. Sadem Hakan bomboş durumda kötü bir vuruşla topu auta attı.

29. dakikada Mehmet Türkmen'in pasını sağ çaprazdan Çağan Kayra, çok sert şekilde kaleye gönderdi. Kaleci Adal Beran, topu uçarak kornere çeldi.

45+2. dakikada Yunus Emre, ceza alanına girerken topu ortaladı. Top Canberk'in eline çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Berk Yiğit, kaleci Arda ile topu ters köşelere göndererek fileleri havalandırdı. 0-1

68. dakikada Emre'nin ceza alanına ortaladığı topu Fethiyespor savunması karşıladı. Dönen topu Berk Yiğit, sağ tarafa gönderdi. Ramazan Eren, topun gelişine çok sert vurdu. Top ağlarla buluştu. 0-2

74. dakikada Ramazan Eren'in orta sahadan savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Recep, tek başına ceza alanına girdi. Kaleci Arda ile karşı karşıya kaldığı anda plase bir vuruşla topu sol köşeye bıraktı. 0-3

76. dakikada Selman Enes ile Yılmaz'ın ver kaçı ile Yılmaz, bir anda altıpasa girdi. Yerden sert vurdu. Top kaleci Arda'nın bakışları arasında filelere gitti. 0-4

Stat: Fethiye Şehir Stadı

Hakemler: Ramazan Haymana xxx, Emir Kılıçarslan xxx, Vedat Güneş xxx

Fethiyespor: Arda x, Canberk Ömer x (dk 69 Sabri x), Şahan xx, Ömer Mert x, Serdar Ümit x, Mehmet Kaan x, Samed Hakan x ( Murat Çepel x), Emre Özsarı x, Muhammet Enes x, Emre Bekir x, Kayrahan x(46. Dk Berat x, İbrahim x)

Sincan Belediyesi Ankaraspor: Adal Beran xxx, Şiyar xxx, Berk Yiğit xxxx, Doğukan xxx, Berk xxx, Ramazan Eren xxxx, Emre Can xxx(46. Dk Enis xxx), Yunus Emre xxx, Recep xxx (dk 89 Hurşit x), Selman Enes xxx, Yusuf Buğra xxx (46. dk Yılmaz xxx)

Sarı Kart: Dk 28 Ömer Gündüz

Goller: 45+2 Berk Yiğit Karadağ (PNT), dk 69 Ramazan Eren Demir, dk 74 Recep Taşbakır, dk 76 Yılmaz Basravi - MUĞLA

Kaynak: İHA

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