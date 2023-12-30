07:31 •
Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finalinin iptal olmasının ardından yola çıkan Galatasaray ve Fenerbahçe yurda döndü•
FETHİYE,
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarıyı Play-Off hedefinden uzak bir noktada tamamlayan Fethiyespor, teknik direktörü Taner Gülleri ile yollarını ayırırken, deneyimli çalıştırıcı Selahaddin Dinçel'le anlaşma sağladı. Ege ekibi, daha önce de takımı çalıştıran Dinçel ile sözleşme imzaladı. Son olarak Elazığ'ı çalıştıran Dinçel, 2021-22 sezonunda da lacivert-beyazlı ekipte görev yapmıştı.
Son Dakika › Spor › Fethiyespor, teknik direktör Taner Gülleri ile yollarını ayırdı - Son Dakika