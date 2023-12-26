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Fethiyespor, Teknik Direktör Taner Gülleri ile Yollarını Ayırdı - Son Dakika
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Fethiyespor, Teknik Direktör Taner Gülleri ile Yollarını Ayırdı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk yarısını 10. sırada tamamlayan Fethiyespor, teknik direktör Taner Gülleri ile karşılıklı anlaşarak ayrılık kararı aldı. Gülleri'nin yerine takımı devralan Erhan Altın oldu.

Fethiyespor, Teknik Direktör Taner Gülleri ile Yollarını Ayırdı
26.12.2023 - 11:12,
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk yarısını art arda 2 yenilgiyle 22 puanla 10'uncu sırada tamamlayan Fethiyespor'da teknik direktör Taner Gülleri'yle yollar ayrıldı. Muğla temsilcisi, "Kulübümüz teknik direktörlük görevini sürdüren sayın Taner Gülleri ile karşılıklı anlaşarak ayrılık kararı almıştır. Görev yaptığı süre boyunca hiç bir fedakarlıktan kaçınmayan, her zaman Fethiyespor'un menfaatlerini her şeyin önünde tutan sayın Taner Gülleri ve ekibine sonsuz teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" açıklamasını yaptı.

Bu sezon ilk yarıda görev yapan ikinci teknik adamıyla da yollarını ayıran Fethiye'de Taner Gülleri, Erhan Altın'ın yerine takımı devralmıştı. Fethiye, ilk 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlikle başladığı Gülleri döneminde son 7 haftada ise tek galibiyetle yetinmişti.

Kaynak: DHA
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