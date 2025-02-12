TFF 2. Lig Beyaz Grup 22. haftasında sahasında karşılaştığı Altay ile golsüz berabere kaldı.
Hakemler: Yakup Özhan, Oğuzhan Anıl, Fatih Etirli
Fethiyespor: Arda, Canberk, Şahan, Ömer Berk, Berkay, Serdar Ümit, Mehmet Kaan, Samed Hakan (Ali Ceylan dk. 46), Özcan (Emre Bekir dk. 74), Çağan Kayra, Muhammet Enes
Altay: Ulaş, Sefa, Murat Berkan, Murat Uluç (Mehmet Nur dk. 74), Emre, Yunus Efe, Ali, Kuban, Deniz, Onur, Özgür
Sarı kartlar: Emre (Altay), Serdar Ümit, Muhammet Enes (Fethiyespor) - MUĞLA
Son Dakika › Spor › Fethiyespor ve Altay Golsüz Berabere - Son Dakika
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