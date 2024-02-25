TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Fethiyespor ve Sarıyer Berabere Kaldı - Son Dakika
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Fethiyespor ve Sarıyer Berabere Kaldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta Fethiyespor ve Sarıyer Berabere Kaldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Fethiyespor ile Sarıyer arasında oynanan maç 1-1 berabere sonuçlandı. Murat'ın golüne karşılık Sarıyer'den Erdal skoru eşitledi.

25.02.2024 16:23  Güncelleme: 16:26
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup 27. haftada Fethiyespor, konuk ettiği Sarıyer ile 1-1 berabere kaldı.

Hakemler: Ali Rıza Altunbakır, Şeymus Baysal, Niyazi Atakan Ataseven

Fethiyespor: Enes Fidayeo, Ali Mert Aydın, Serdar Ümit, Şahan, Rıdvan, Murat (Mert Çayır), Selçuk Alibaz (Ahmet Dereli dk. 73), Nurettin (Özcan dk. 88), Berat (Selim dk. 90), Ramazan (Ali Ceylan dk. 72), Sezer

Sarıyerspor: Özkan, Sedat, Uğurcan, Taha Dönmez, Osman Tarık, Süheyl, Hakan, Kubilay (Atakan dk. 55), Erdal (Cuma dk. 61), Alper, Saruhan (Berkay dk. 85)

Goller: Murat (dk. 53) (Fethiyespor), Erdal (dk. 61) (Sarıyer)

Sarı kartlar: Rıdvan, Nurettin (Fethiyespor), Hakan, Sedat, Atakan (Sarıyer) - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Fethiyespor ve Sarıyer Berabere Kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Fethiyespor ve Sarıyer Berabere Kaldı - Son Dakika
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