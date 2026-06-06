Fetih Kupası'nda Okçulukta Dereceler Belli Oldu - Son Dakika
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Fetih Kupası'nda Okçulukta Dereceler Belli Oldu

06.06.2026 00:55
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Uluslararası Fetih Kupası'nda okçuluk branşlarında Türkiye takımları başarılı sonuçlar elde etti.

ULUSLARARASI Fetih Kupası'nda üçüncü gün, modern okçuluk, geleneksel okçuluk ve menzil atışlarıyla tamamlandı.

Günün erken saatlerinde yapılan menzil atışlarında limitsiz yay kadınlar hava koşusu kategorisinde Şebnem Saliha Çakıroğlu birinci olurken, Kübra Balaban ikinci, Münevver Sarıkaya üçüncü sırada yer aldı.

Organik yay karma hava koşusu kategorisinde ise Jere Nytrom birinciliği elde ederken, İvar Malde ikinci, Hüseyin Çalışkan üçüncü oldu.

Modern okçulukta takım eleme ve madalya atışları gerçekleştirildi. Makaralı yay kadın takım kategorisinde Yeşim Bostan, Hazal Burun ve Defne Çakmak'tan oluşan Türkiye takımı; makaralı yay erkek takım kategorisinde ise Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney ve Eren Kırca'dan oluşan Türkiye takımı günü zirvede tamamladı.

Makaralı yay karışık takım kategorisinde Yeşim Bostan ve Emircan Haney'den oluşan Türkiye takımı ikinci olurken, klasik yay kadın takım kategorisinde Elif Berra Gökkır, Dünya Yenihayat ve İkbal Yıldız'dan oluşan Türkiye takımı ikinci sırada yer aldı.

Klasik yay erkek takım kategorisinde Berkay Akkoyun, Mete Gazoz ve Abdullah Yıldırmış'tan oluşan Türkiye takımı birincilik elde ederken, klasik yay karışık takım kategorisinde Elif Berra Gökkır ve Mete Gazoz'dan oluşan Türkiye takımı günü zirvede tamamladı.

Geleneksel okçulukta kadın sporcular hedef kategorisi sıralama atışlarında performanslarını sergilerken, cambı kategorisinde eleme turları ve final atışları gerçekleştirildi.

Üçüncü gün müsabakaları çok sayıda derece ve madalya ile tamamlandı.

Kaynak: DHA

Türkiye, Yaşam, Spor, Son Dakika

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