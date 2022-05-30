Fetih Sporfest, 35 üniversitenin katılımıyla gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi

Fetih Sporfest, 35 üniversitenin katılımıyla gerçekleşti

30.05.2022 14:21
Fetih Sporfest, 35 üniversitenin katılımıyla gerçekleşti

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ve Fatih Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Fetih Sporfest, 35 üniversiteden 594 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ve Fatih Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Fetih Sporfest, 35 üniversiteden 594 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Haliç'te yer alan Fatih Belediyesi Kano-Kürek Sporları Merkezi'nde düzenlenen ve iki gün süren organizasyonda sporcular; koşu, okçuluk, kürek, dragon bot, kano ve yelkende hem bireysel olarak hem de takım halinde yarıştı.

Dragon botta İstanbul Aydın ve Milli Savunma Üniversiteleri, yelkende Bahçeşehir Üniversitesi, kanoda Uludağ Üniversitesi, krosta Mustafa Kemal Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi, geleneksel okçulukta KTO Karatay Üniversitesi, kürekte ise Marmara Üniversitesi birinci oldu.

Büyük heyecana sahne olan festivalin sonunda şampiyonluğa ulaşanlara ödülleri verildi. Ödül törenine Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan'ın yanı sıra TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Abdullah Güler ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Mehmet Günay katıldı.

Turan: "Fatih, yaptığımız spor tesisleriyle su sporlarının da merkezi haline gelecek"

Ödül töreninde konuşan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, "Haliç'teki tesislerimizde ilk defa üniversiteler arası bir organizasyona ev sahipliği yaptık. Coşkuyla, centilmence, sportmence bir festival oldu. Katılan ve ödül alan tüm takımlarımızı, sporcularımızı, gençlerimizi kutluyorum. Spor alanında ciddi altyapı oluşturduk ve tesisler kazandırdık. Özellikle Haliç'te yer alan kano ve kürek spor merkezleri de bunların başında geliyor. Binlerce gencimiz istifade ediyor. Su sporları için özellikle Haliç bölgesi İstanbul'da gizli bir hazine. Fatih yaptığımız spor tesisleriyle su sporlarının da merkezi haline gelecek." ifadelerini kullandı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Mehmet Günay da festivale katılımdan dolayı memnuniyet duyduklarını aktardı.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Otomobilin çarptığı 8 yaşındaki Beyazid ağır yaralı Otomobilin çarptığı 8 yaşındaki Beyazid ağır yaralı Afyonkarahisar'dan kısa kısa Afyonkarahisar'dan kısa kısa
Kaynak: AA

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığı, Fatih Belediyesi, Haliç, Fatih, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fetih Sporfest, 35 üniversitenin katılımıyla gerçekleşti - Son Dakika


Son Dakika
17:13 Galatasaray'da başkan adayı Dursun Özbek'in teknik direktörlük koltuğu için adayları Fatih Terim ve Okan Buruk
17:11 Yükselen konut fiyatlarına yeni önlem! Hazine arazileri ağustosta satışa çıkartılıyor!
17:08 Türkiye'de 2023'ten önce yapılacak tek seçim! Dodurga'da başkanlık yarışı heyecan yarattı
17:06 Libya sınırında altın madencileri arasında devam eden çatışmalarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti
16:50 Yargı ekibi başarısını kutladı! Başrol oyuncusu Pınar Deniz'in dans performansı dikkat çekti
16:45 Melek Mosso'ya bir darbe daha! Isparta'da iptal edilen konserinden sonra Kocaeli'nde sahne alacağı festival de yasaklandı
16:40 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Özdağ ile kameralar karşısına geçti: Tarım siyaset üstü tutulmalı
16:36 12 Dev Adam'ın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Büyük Britanya maçının aday kadrosu açıklandı.
16:09 Cristiano Ronaldo'dan şaşırtan hamle! Eski hocasının takımına gidiyor
16:08 İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine maske genelgesi: Sağlık kuruluşlarındaki maske kullanımı devam edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 17:47:24. #1.11#
SON DAKİKA: Fetih Sporfest, 35 üniversitenin katılımıyla gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement