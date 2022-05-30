Fetih Sporfest, 35 üniversitenin katılımıyla gerçekleşti

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ve Fatih Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Fetih Sporfest, 35 üniversiteden 594 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Haliç'te yer alan Fatih Belediyesi Kano-Kürek Sporları Merkezi'nde düzenlenen ve iki gün süren organizasyonda sporcular; koşu, okçuluk, kürek, dragon bot, kano ve yelkende hem bireysel olarak hem de takım halinde yarıştı.

Dragon botta İstanbul Aydın ve Milli Savunma Üniversiteleri, yelkende Bahçeşehir Üniversitesi, kanoda Uludağ Üniversitesi, krosta Mustafa Kemal Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi, geleneksel okçulukta KTO Karatay Üniversitesi, kürekte ise Marmara Üniversitesi birinci oldu.

Büyük heyecana sahne olan festivalin sonunda şampiyonluğa ulaşanlara ödülleri verildi. Ödül törenine Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan'ın yanı sıra TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Abdullah Güler ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Mehmet Günay katıldı.

Turan: "Fatih, yaptığımız spor tesisleriyle su sporlarının da merkezi haline gelecek"

Ödül töreninde konuşan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, "Haliç'teki tesislerimizde ilk defa üniversiteler arası bir organizasyona ev sahipliği yaptık. Coşkuyla, centilmence, sportmence bir festival oldu. Katılan ve ödül alan tüm takımlarımızı, sporcularımızı, gençlerimizi kutluyorum. Spor alanında ciddi altyapı oluşturduk ve tesisler kazandırdık. Özellikle Haliç'te yer alan kano ve kürek spor merkezleri de bunların başında geliyor. Binlerce gencimiz istifade ediyor. Su sporları için özellikle Haliç bölgesi İstanbul'da gizli bir hazine. Fatih yaptığımız spor tesisleriyle su sporlarının da merkezi haline gelecek." ifadelerini kullandı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Mehmet Günay da festivale katılımdan dolayı memnuniyet duyduklarını aktardı.