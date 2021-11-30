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FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip "Freedom" soyadını aldı - Son Dakika

FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip "Freedom" soyadını aldı

30.11.2021 11:48

NBA'de oynayan FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçti. Mevcut soyadını ikinci ismi yapan Enes Kanter'in yeni adı 'Enes Kanter Freedom' oldu.

İstanbul Cumnhuriyet Başsavcılığı'nın 2019 yılında terör örgütü üyeliği suçlamasıyla Kırmızı Bülten başvurusunda bulunduğu Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçti. FETÖ'cü basketbolcu, Freedom soyismini aldı.

FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip adını değiştirdi

BABASI EVLATLIKTAN REDDETTİ

Enes Kanter'in babası Mehmet Kanter, 2017'de FETÖ'ye üye olduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı. Babası aynı yıl Enes Kanter'i evlatlıktan reddettiğini açıklamıştı.

2017'DE İPTAL EDİLDİ

2017 yılında Türkiye pasaportu iptal edilen Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip 'Freedom' soyismini aldı. FETÖ'cü Enes Kanter'in yeni ismi 'Enes Kanter Freedom' oldu.

FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip Freedom soyadını aldı

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Son Dakika Spor FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip 'Freedom' soyadını aldı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip "Freedom" soyadını aldı - Son Dakika
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