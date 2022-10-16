Feyenoord kaptanı Orkun Kökçü 'dini nedenlerle' gökkuşağı renkli pazubandı takmayı reddetti

Y?usuf Özkan | Lahey

Hollanda 1. Ligi (Eredivisie) takımlarından Feyenoord'un kaptanı Orkun Kökçü, Pazar günü AZ ile oynanan karşılaşma öncesi, "dini inancından dolayı gökkuşağı renkli kol bandını takmayacağını" açıkladı.

Alkmaar deplasmanındaki karşılaşmada, sahaya Gernot Trauner kaptanlık bandı ile çıktı.

Hollanda 1. Ligi'ndeki takımların kaptanları, LGBTİ+ bireylerin toplumdaki görünürlüğünü destekleyen "Coming Out Week" nedeniyle bu hafta sonu tüm maçlara gökkuşağı renklerinden oluşan pazubandı ile çıkma kararı aldı.

Hollanda Ligi'nin köklü takımlarından biri olan Feyenoord'un kaptanı Orkun Kökçü, bugün oynanan AZ maçı öncesi, gökkuşağı renkli pazubandı takmayacağını açıkladı.

Kökçü, Feyenoord kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Dini geçmişi ya da seçimi ne olursa olsun herkese saygı duyduğunu" belirterek, "Herkesin istediğini veya hissettiğini yapmakta özgür olduğuna inanıyorum" dedi.

LGBTİ+ bireylere destek amacıyla gerçekleştirilen eylemin önemini çok iyi anladığını söyleyen Kökçü, "Ama dini inancımdan dolayı bunu yapacak doğru kişi olmadığıma inanıyorum. Bu yüzden kendimi rahat hissetmeyeceğim bir şeyi yapmak istemiyorum" görüşünü dile getirdi.

Bazı kişilerin bu karar nedeniyle hayal kırıklığı yaşayacağını tahmin ettiğini vurgulayan Kökçü, "Amacım bu değil. Umarım benim dinim inancımdan dolayı böyle bir karar almam da saygı görecektir" dedi.

Türk Milli Futbol Takımı'nda da forma giyen Kökçü'nün kaptanlığını yaptığı Feyenoord, Türkiye kökenli göçmenlerin en yoğun olduğu Rotterdam kentinin futbol kulübü.

Feyenoord kulübü, LGBTİ+ bireylere destek eylemini desteklediği için, lider AZ'ye karşı oynanan maça yedek kaptan Gernot Trauner, gökkuşağı renkli kaptanlık bandı ile çıktı.

Feyenoord Teknik Direktörü Arne Slot, maç öncesi Hollanda medyasına yaptığı açıklamada, Kökçü'nün kararına ilişkin şunları söyledi:

"Orkun haftanın başında bana herkese saygı duyduğunu ama bu etkinliğin poster çocuğu olmak istemediğini söylemek için geldi. Bu yüzden bugün Gernot'un bandı takmasına karar verdik. Zor bir karardı ama eğer birisi inancına düşkünse, onu vazgeçirmeye çalışmanın bir anlamı yok. Bu onun inancından dolayı çok açıktı ve buna saygı duyuyorum. Orkun gelecek hafta yine kaptan olarak sahaya çıkacak."

Hollanda Futbol Federasyonu (KNVB) ise, etkinliğin temel aldığı "OneLove" sloganının sadece LGBTİ+ ayrımcılığı değil, her türlü ayrımcılığa karşı bir ifade biçim olduğunu vurguladı. Federasyondan yapılan açıklamada, "Logonun renkleri sadece gökkuşağı renklerini değil, köken, ırk, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelimi simgeliyor. Ancak herkes bunu takıp takmamakta özgürdür" dendi.