Feyenoord, NAC Breda'yı 2-0 Yendi

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki rakibi Feyenoord, Hollanda 1. Futbol Ligi'nin (Eredivisie) ilk haftasında NAC Breda'yı 2-0 mağlup etti.
Maçın golleri, 3. dakikada Sem Steijn ve 55. dakikada Ayase Ueda'dan geldi.
İlk maçta Hollanda ekibine 2-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, 12 Ağustos Salı günü evinde Feyenoord'u ağırlayacak.
