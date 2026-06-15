Feyzullah Aktürk'ün Kırkpınar Hedefi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Feyzullah Aktürk'ün Kırkpınar Hedefi

15.06.2026 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başpehlivan Feyzullah Aktürk, 2025 Kırkpınar'da altın kemeri kazanmayı hedefliyor.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 2025 yılı finalisti başpehlivan Feyzullah Aktürk, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri kuşanmak için er meydanına çıkacak.

Minder güreşinde dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan 27 yaşındaki güreşçi, geçen yıl Kırkpınar'da gösterdiği başarılı performansla finale kadar yükselmiş, final müsabakasında Orhan Okulu'ya yenilerek ikinci olmuştu.

Atik güreş tarzıyla dikkati çeken Feyzullah, yeni sezon öncesinde katıldığı organizasyonlarla formunu korurken, çalışmalarını kondisyon ve taktik ağırlıklı sürdürüyor.

Feyzullah Aktürk, AA muhabirine, kariyerindeki başarıları Kırkpınar başpehlivanlığıyla taçlandırmak istediğini söyledi.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin kendileri için büyük anlam taşıdığını belirten Aktürk, "Bu sahalarda güreş tutmuş sporcunun bir tek hayali var, o saray içinde altın kemeri kuşanıp pehlivan hamamına yürümek. İnşallah biz de bu hayalimize kavuşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl hayaline ulaşamadığını anımsatan Feyzullah, bu yıl çok daha iyi hazırlanarak er meydanına çıkacağını dile getirdi.

"O altın kemeri kuşanmak istiyorum"

Rakiplerini en çok "tek dalıp bastırma" yöntemiyle mağlup ettiğini anlatan Feyzullah, tekniğinin puanlama güreşlerinde etkili olduğunu kaydetti.

2025 yılında finalde kaçırdığı başpehlivanlığı bu yıl kazanmayı hedeflediğini vurgulayan Feyzullah Aktürk, "Hedefim 2026 yılı Kırkpınar'ında altın kemeri kuşanmak. Geçen yıl elimizden kayıp giden bir kemer oldu. İnşallah bu sene altınla taçlandırıp o altın kemeri kuşanmak istiyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Feyzullah Aktürk'ün Kırkpınar Hedefi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’daki korkunç kaza kamerada Bir anda alev topuna döndü İstanbul'daki korkunç kaza kamerada! Bir anda alev topuna döndü
Antalya’daki aile faciasında kahreden detaylar Geriye 3 çocuk kaldı Antalya'daki aile faciasında kahreden detaylar! Geriye 3 çocuk kaldı
Kerem Aktürkoğlu fotoğrafı sahte çıktı TRT’nin yaptığı hata olay oldu Kerem Aktürkoğlu fotoğrafı sahte çıktı! TRT'nin yaptığı hata olay oldu
Mahalle sakinleri kokudan şüphelendi, yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu Mahalle sakinleri kokudan şüphelendi, yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
Alanya’da otomobilin çarptığı Çek turist hayatını kaybetti Alanya'da otomobilin çarptığı Çek turist hayatını kaybetti
Ve Cengiz Ünder Fenerbahçe’de Paylaşımı bomba Ve Cengiz Ünder Fenerbahçe'de! Paylaşımı bomba

10:51
Dünya Kupası’nda gözyaşları 7-1 yenildikleri maçta sevinçten ağladı
Dünya Kupası'nda gözyaşları! 7-1 yenildikleri maçta sevinçten ağladı
10:50
107 günlük savaş bitiyor Beyaz Saray’dan beyaz dumanlar yükseldi
107 günlük savaş bitiyor! Beyaz Saray'dan beyaz dumanlar yükseldi
10:21
Mutabakat zaptı basına sızdı İşte anlaşmada yer alan 14 madde
Mutabakat zaptı basına sızdı! İşte anlaşmada yer alan 14 madde
10:15
Memur ve emekli için zam hesabı değişti İşte en düşük maaşlar
Memur ve emekli için zam hesabı değişti! İşte en düşük maaşlar
10:04
Netanyahu’nun Trump’a rest: Çekilmeyeceğiz, saldırılara devam edeceğiz
Netanyahu'nun Trump'a rest: Çekilmeyeceğiz, saldırılara devam edeceğiz
09:26
25 yeni il geliyor İki tane aynı isimde şehrimiz olabilir
25 yeni il geliyor! İki tane aynı isimde şehrimiz olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2026 11:29:22. #7.13#
SON DAKİKA: Feyzullah Aktürk'ün Kırkpınar Hedefi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.