Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'nda ilk gün, 4 grupta yapılan 8 maçla geride kaldı.
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu
ABD-Fransa: 115-84
İtalya-Japonya: 93-64
B Grubu
Kanada-Litvanya: 89-103
Kamerun-Çin: 72-90
C Grubu
Yeni Zelanda-Türkiye: 100-112
Slovenya-Porto Riko: 78-92
D Grubu
Avustralya-Sırbistan: 88-66
Venezuela-Fildişi Sahili: 63-74
Son Dakika › Spor › FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası Başladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?