İstanbul'da düzenlenen FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'nda grup maçları tamamlandı.
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki grup müsabakalarının ardından organizasyonun son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Buna göre Türkiye, son 16 turunda Venezuela ile eşleşti.
Yarın Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'nın son 16 turu eşleşmeleri şu şekilde oluştu:
12.00 Japonya-Litvanya
12.30 Fransa-Çin
14.45 ABD-Kamerun
15.15 İtalya-Kanada
17.30 Slovenya-Avustralya
18.00 Yeni Zelanda-Sırbistan
20.15 Türkiye-Venezuela
20.45 Porto Riko-Fildişi Sahili
Organizasyonda bugün alınan sonuçlar ise şu şekilde:
A Grubu
İtalya-ABD: 80-131
Fransa-Japonya: 93-57
B Grubu
Kamerun-Kanada: 64-104
Litvanya-Çin: 78-68
C Grubu
Yeni Zelanda-Slovenya: 79-74
Porto Riko-Türkiye: 77-98
D Grubu
Venezuela-Avustralya: 47-75
Sırbistan-Fildişi Sahili: 97-71
Son Dakika › Spor › FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda Eşleşmeler Belli Oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?