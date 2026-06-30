FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda Eşleşmeler Belli Oldu - Son Dakika
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FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda Eşleşmeler Belli Oldu

30.06.2026 23:23
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Türkiye, FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'nda son 16 turunda Venezuela ile karşılaşacak.

İstanbul'da düzenlenen FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'nda grup maçları tamamlandı.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki grup müsabakalarının ardından organizasyonun son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Buna göre Türkiye, son 16 turunda Venezuela ile eşleşti.

Yarın Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'nın son 16 turu eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

12.00 Japonya-Litvanya

12.30 Fransa-Çin

14.45 ABD-Kamerun

15.15 İtalya-Kanada

17.30 Slovenya-Avustralya

18.00 Yeni Zelanda-Sırbistan

20.15 Türkiye-Venezuela

20.45 Porto Riko-Fildişi Sahili

Organizasyonda bugün alınan sonuçlar ise şu şekilde:

A Grubu

İtalya-ABD: 80-131

Fransa-Japonya: 93-57

B Grubu

Kamerun-Kanada: 64-104

Litvanya-Çin: 78-68

C Grubu

Yeni Zelanda-Slovenya: 79-74

Porto Riko-Türkiye: 77-98

D Grubu

Venezuela-Avustralya: 47-75

Sırbistan-Fildişi Sahili: 97-71

Kaynak: AA

Venezuela, Basketbol, Türkiye, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda Eşleşmeler Belli Oldu - Son Dakika

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