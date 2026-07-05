FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası Sonuçlandı

İstanbul'da düzenlenen FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası, bugün oynanan klasman, üçüncülük ve final müsabakalarıyla sona erdi.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılan müsabakaların ardından ABD, finalde Sırbistan'ı 107-81 mağlup ederek turnuvada şampiyonluğa ulaştı. Üçüncülük maçında Avustralya'ya 77-69 yenilen Türkiye ise organizasyonu dördüncü sırada tamamladı.

Organizasyonda bugün alınan sonuçlar şu şekilde:

Final

ABD-Sırbistan: 107-81

Üçüncülük maçı

Avustralya-Türkiye: 77-69

5-6. karşılaşması

Kanada-Fransa: 76-97

7-8. karşılaşması

Porto Riko-Litvanya: 93-98

9-10. karşılaşması

Slovenya-Çin: 76-71

11-12. karşılaşması

Fildişi Sahili-Yeni Zelanda: 85-81

13-14. karşılaşması

İtalya-Japonya: 95-62

15-16. karşılaşması

Kamerun-Venezuela: 61-71