FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası'nda yarı finalistler ABD, Fransa, Almanya ve İspanya oldu
FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda çeyrek final maçları Berlin'de oynandı ve ABD, Fransa, Almanya ile İspanya yarı finale yükseldi. Yarı finalde yarın TSİ 17.30'da Fransa-Almanya, 21.00'de İspanya-ABD karşılaşacak.
FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen takımlar belli oldu.
Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen organizasyonun 7. gününde çeyrek final maçları oynandı.
Berlin Arena'da yapılan karşılaşmalarda rakiplerine üstünlük kuran ABD, Fransa, Almanya ve İspanya, isimlerini yarı finale yazdırdı.
Dünya Kupası'nda yarın oynanacak yarı final müsabakalarının programı (TSİ) şöyle:
17.30 Fransa-Almanya
21.00 İspanya-ABD
Kaynak: AA
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