FIBA, 2027 Dünya Kupası Eleme Maçlarını Erteledi

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), 2027 Dünya Kupası Asya Elemeleri C ve D gruplarında oynanacak maçları erteleme kararı aldı.
FIBA, Asya bölgesinde yaşanan gelişmeler nedeniyle, 2 Mart Pazartesi günü oynanması planlanan 2027 FIBA Basketbol Dünya Kupası Asya Elemeleri C ve D gruplarındaki tüm maçları erteleme kararı aldı.
Yapılan açıklamada, FIBA'nın ilgili ulusal federasyonlarla yakın temas halinde olup, söz konusu maçlarda görev alacak takımların, yetkililerin ve personelin güvenliği için gerekli önlemleri aldığı belirtildi.
Alınan karar nedeniyle ertelenen maçlar şöyle:
C Grubu
İran - Suriye
Irak - Ürdün
D Grubu
Lübnan - Hindistan
Katar - Suudi Arabistan
C ve D grubu maçları, haziran ayı sonunda oynanacak olan üçüncü eleme haftasının başında, aynı salonlarda yapılacak. - İSTANBUL
