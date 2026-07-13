Kayseri\'de FIBA 3x3 Şampiyonu Sırbistan

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından Kayseri'de düzenlenen uluslararası FIBA 3x3 Lite Quest'in final programına katılarak şampiyon takıma kupasını verdi. Dört kıtadan 32 takımın mücadele ettiği organizasyon, binlerce basketbolseverin yoğun ilgisiyle spor şölenine dönüştü.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, spor alanındaki uluslararası organizasyonlarından birisini daha başarıyla tamamladı. Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen FIBA 3x3 Lite Quest, üç gün süren heyecan dolu mücadelelerin ardından görkemli bir finalle tamamlandı. Final karşılaşmalarını tribünleri dolduran binlerce basketbolseverle birlikte takip eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, turnuvayı şampiyon olarak tamamlayan Sırbistan temsilcisine kupasını takdim ederek sporcuların sevincine ortak oldu. 4 kıtadan 32 takımın 2029 Dünya Spor Başkenti Kayseri'de mücadele ettiği FIBA 3x3 Lite Quest 2026 Turnuvası Ödül Töreni'nde konuşan Başkan Büyükkılıç, "Böyle güzel bir organizasyona imza atan Kayseri Büyükşehir Belediyemizin Spor A.Ş. ekibini tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Bu organizasyonun Kayseri'mizde yapılmasına fırsat veren federasyon başkanımıza ve buradaki temsilcisi Kıvanç Bey'e özellikle teşekkür ediyorum" dedi. Büyükkılıç, 3 gün süren organizasyona ilgi gösteren ve kendilerine teşekkürlerini ileten Kayserili sporseverlere de teşekkür ederek, "Hemşehrilerimize iyi ki varsınız diyorum. 32 takım katıldı, dünyanın değişik yerlerinden gelen takımlarımızın her birine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, ayrıca organizasyonun sunuculuğunu yapan Türkiye'nin ilk profesyonel basketbol anonsörü ve Olimpiyat Oyunları tarihinde görev alan ilk ve tek Türk spor anonsörü Mustafa Özben ile turnuva boyunca nefes kesen gösterilere imza atarak organizasyona renk katan Karizma Show ekibine de teşekkür etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, organizasyonda emeği geçenlere ve tüm katılımcılar ile basın mensuplarına teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı. Organizasyonun finalinde Başkan Büyükkılıç, sporseverler tarafından 'en büyük başkan bizim başkan' sloganları ile alkışlandı.

4 kıtadan Kayseri'ye spor buluşması

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen organizasyonda 4 kıtadan 32 takım ve 40 farklı milletten sporcular şampiyonluk mücadelesi verdi. Almanya, Sırbistan, Bosna Hersek, Hırvatistan, İtalya, Letonya, Polonya, Kazakistan, Türkmenistan, Gürcistan, İran, Cezayir, Gana, Meksika, Hong Kong, Togo ve Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülkeden takımların başvurduğu turnuva, uluslararası spor camiasının dikkatini Kayseri'ye çevirdi. 3 gün boyunca nefes kesen karşılaşmalara, etkileyici smaçlara ve büyük çekişmeye sahne olan organizasyonda Sırbistan temsilcisi Uziçe birincilik kürsüsüne çıkarken, Tigart ikinci, Zvornik ise üçüncü oldu. Şampiyon ekip, FIBA 3x3 Sansar Challenger (Moğolistan) organizasyonuna katılma hakkını da elde etti. Smaç yarışmasının şampiyonu ise sergilediği akrobatik performansla izleyenleri hayran bırakan Med Brodi oldu. FIBA International 3x3 Lite Quest kapsamında gerçekleştirilen Karizma Show da basketbol severlere unutulmaz anlar yaşattı. Akrobatik smaçlar, etkileyici şovlar ve yüksek tempolu gösteriler organizasyona ayrı bir heyecan kattı. Turnuvanın sunuculuğunu ise Türkiye'nin ilk profesyonel basketbol anonsörü ve Olimpiyat Oyunları tarihinde görev alan ilk ve tek Türk spor anonsörü Mustafa Özben üstlendi. Özben, enerjisi ve deneyimiyle tribün atmosferini üst seviyeye taşıdı.

2027 TÜRKSOY Türk Dünyası Kültür Başkenti ve 2029 Dünya Spor Başkenti ünvanlarını taşıyan Kayseri, FIBA 3x3 Lite Quest ile uluslararası spor organizasyonlarındaki iddiasını bir kez daha ortaya koydu. Dört kıtadan sporcuları aynı potada buluşturan organizasyon, kentin spor altyapısını, organizasyon kabiliyetini ve uluslararası marka değerini güçlendirirken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi de sporu her yaştan vatandaşla buluşturan vizyoner yatırımları ve uluslararası organizasyonlarıyla şehri dünya sporunun önemli merkezlerinden biri haline getirme hedefini kararlılıkla sürdürüyor. - KAYSERİ