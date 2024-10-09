FIBA'dan Ücretsiz Yayın Ortaklığı

Spor

Uluslararası Basketbol Federasyonu'nun (FIBA) Avrupa Yayın Birliği (EBU) ile imzaladığı yeni yayın ortaklığı sayesinde, artık basketbolseverler erkek ve kadın milli takımlarının maçlarına ücretsiz erişim elde edecek.

Kasım 2025'ten itibaren başlayacak olan dört yıllık anlaşma, Türkiye'nin de dahil olduğu 19 EBU üyesi ülkenin ( Belçika, Kıbrıs Rum Kesimi, Çekya, Estonya, Finlandiya, Gürcistan, Macaristan, İzlanda, Letonya, Litvanya, Portekiz, Slovakya, İspanya, İsviçre, Ukrayna) kamu hizmeti televizyonu, radyo ve dijital platformlarını kapsıyor. Böylelikle Türkiye kadın ve erkek milli takımlarının maçları Türkiye'de EBU üyesi olan TRT tarafından yayımlanacak. EBU üyeleri, milli takımları tarafından oynanan her maçı canlı ve ücretsiz olarak yayımlayacak olup büyük etkinlikler için canlı yayın hakları, seçilen grup aşaması, çeyrek final ve yarı final eşleşmelerinin yanı sıra final maçını da kapsıyor.

FIBA'nın Medya ve Pazarlama Hizmetleri Genel Müdürü Frank Leenders konuyla ilgili olarak, "Bu ortaklık, basketbolun küresel olarak artan popülaritesini vurguluyor. Avrupa Yayın Birliği'nin uzmanlığı ve erişimi, Avrupa'da basketbolu desteklemek için kaliteli bir platform sunarken basketbolseverlere daha fazla maç izleme imkanı tanıyacak" dedi. - İSTANBUL