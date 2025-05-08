FIBA Dünya Kupası 2027 Elemeleri Kura Çekimi Doha'da - Son Dakika
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Spor

FIBA Dünya Kupası 2027 Elemeleri Kura Çekimi Doha'da

FIBA Dünya Kupası 2027 Elemeleri Kura Çekimi Doha\'da

2027 FIBA Dünya Kupası elemeleri kura çekimi 13 Mayıs'ta Katar'da gerçekleştirilecek.

08.05.2025 16:38
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Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Dünya Kupası 2027 Elemeleri kura çekimi, 13 Mayıs'ta Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilecek.

FIBA Basketbol Dünya Kupası 2027, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinde düzenlenecek ilk turnuva olma özelliğini taşıyacak. Aynı zamanda bu turnuva, FIBA tarihinin tek bir şehirde düzenlenecek en büyük organizasyonu olacak. Doha'da 32 takım, basketbolun en büyük ödülü olan Naismith Kupası'nı kazanmak için mücadele edecek.

FIBA Basketbol Dünya Kupası 2027'ye katılacak takımları belirlemek için Kasım 2025 ile Mart 2027 arasında, dünya genelinde toplam 420 karşılaşmanın oynanacağı 6 eleme penceresi düzenlenecek ve 80 ülke, Katar bileti alabilmek için ter dökecek.

FIBA Basketbol Dünya Kupası 2027 Elemeleri kura çekimi, Doha'daki ALHAZM'da gerçekleştirilecek ve yerel saatle 18.30'da başlayacak. FIBA Küresel Elçisi, üç Olimpiyat şampiyonluğu bulunan NBA efsanesi Carmelo Anthony de kura çekimi için sahnede olacak.

FIBA Başkanı Şeyh Saud Ali Al Thani ve FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis'in öncülüğünde, FIBA Merkez Kurulu üyeleri, Katar Basketbol Federasyonu ve Organizasyon Komitesi Genel Direktörü Mohammed Al-Meghaiseeb etkinlikte yer alacak. Yüksek atlamada dört kez Olimpiyat madalyası kazanan Mutaz Essa Barshim, Körfez ülkeleri basketbol efsanesi ve 3x3 dünya şampiyonu Yassin Mousa'nın yanı sıra, dünyanın dört bir yanından gelen 60'tan fazla ulusal federasyon temsilcisi de bu prestijli etkinlik için Doha'da hazır bulunacak.

Avrupa Elemeleri

32 takım, 6 eleme penceresi boyunca mücadele edecek ve bunların arasından 12 ülke 2027 FIBA Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak.

İlk Tur

Takımlar, dörderli sekiz gruba ayrılacak ve her takım, grup içindeki rakipleriyle hem iç saha hem de deplasmanda olmak üzere karşılaşacak.

Her grubun ilk 3 sırasında yer alan takımlar ikinci tura yükselecek.

İkinci Tur

Takımlar, daha önceki turdaki sonuçların aynen taşınacağı dört yeni gruba yerleştirilecek.

Bu turda her ülke, grubunda daha önce karşılaşmadığı takımlarla yine iç saha ve deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Her grubun en iyi 3 takımı, FIBA Basketbol Dünya Kupası 2027'ye katılmaya hak kazanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kuzey Afrika, Basketbol, Orta Doğu, Katar, Dünya, Spor, Doha, Son Dakika

Son Dakika Spor FIBA Dünya Kupası 2027 Elemeleri Kura Çekimi Doha'da - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • ellaperry:
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