FIBA Europe Cup için Lizbon'da bulunan Denizli Basket, Büyükelçi Koç'a teşekkür etti - Son Dakika
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FIBA Europe Cup için Lizbon'da bulunan Denizli Basket, Büyükelçi Koç'a teşekkür etti

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FIBA Europe Cup için Lizbon\'da bulunan Denizli Basket, Büyükelçi Koç\'a teşekkür etti
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FIBA Europe Cup için Lizbon'da bulunan Denizli Basket, Türkiye Cumhuriyeti Lizbon Büyükelçiliği'ni ziyaret etti. Kulüp yöneticileri Büyükelçi Haldun Koç tarafından kabul edildi; ziyarette Avrupa'da Denizli'yi temsil hedefi vurgulandı ve ev sahipliği için teşekkür edildi.

Denizli Basket, FIBA Europe Cup mücadelesi için bulunduğu Portekiz'in başkenti Lizbon'da Türkiye Cumhuriyeti Lizbon Büyükelçiliği'ni ziyaret etti. Yeşil-siyahlı kulübün yöneticileri, Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Haldun Koç tarafından kabul edildi.

Denizli'yi Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin yanı sıra Avrupa kupalarında da temsil eden Y. Denizli Basket, Lizbon'daki temasları kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Lizbon Büyükelçiliği'ne anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Kulübün Genel Menajeri Evren Yenice, Genel Koordinatörü Necdet Yılmaz, iş insanı Esra Türnük ve İdari Menajeri Mustafa Soğancı, Büyükelçi Haldun Koç ile bir araya geldi.

Büyükelçi Haldun Koç'a teşekkür

Büyükelçilikte gerçekleştirilen kabulün ardından Y. Denizli Basket tarafından yapılan açıklamada, Büyükelçi Haldun Koç'un gösterdiği yakın ilgi ve misafirperverlikten duyulan memnuniyet dile getirildi.

Kulüp, nazik ev sahipliği ve samimi karşılaması dolayısıyla Büyükelçi Haldun Koç'a teşekkür etti.

Necdet Yılmaz: Denizli'yi Avrupa'da temsil ediyoruz

Y. Denizli Basket Genel Koordinatörü Necdet Yılmaz'ın ziyaret kapsamında değerlendirmelerde bulunduğu belirtilirken, kulübün Avrupa kupalarındaki mücadelesinin Denizli'nin uluslararası alanda tanıtımına katkı sağlaması önem taşıyor.

Yeşil-siyahlı ekip, Avrupa arenasındaki karşılaşmalarla Denizli'nin adını farklı ülkelerde duyurmayı hedefliyor. Lizbon'daki büyükelçilik ziyareti de takımın Avrupa yolculuğu sırasında gerçekleştirdiği temaslardan biri oldu.

Y. Denizli Basket, sportif hedeflerinin yanı sıra Denizli'yi ve Türkiye'yi uluslararası platformda temsil etmeyi sürdürüyor

Kaynak: İHA
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