2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda üçüncü gün maçları tamamlandı.
Almanya, Çekya, İtalya ve Yunanistan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonanın C ve D gruplarında 4 maç yapıldı.
C Grubu'nda Çekya ve Belçika, son maçlar öncesi çeyrek finale kalmayı garantiledi. Grupta Karadağ ve Portekiz'in son 8 arasına girme şansı kalmadı.
Turnuvada daha önce Fransa, İtalya ve Litvanya, çeyrek final bileti almıştı.
Günün sonuçları ve oluşan puan durumları şöyle:
C Grubu:
Portekiz-Çekya: 52-73
Karadağ-Belçika: 53-87
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|Av
|1
|Çekya
|2
|2
|0
|162
|96
|66
|2
|Belçika
|2
|2
|0
|168
|105
|63
|3
|Portekiz
|2
|0
|2
|104
|154
|-50
|4
|Karadağ
|2
|0
|2
|97
|176
|-79
D Grubu:
İsveç- Büyük Britanya: 75-66
İspanya-Almanya: 79-60
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|Av
|1
|İspanya
|2
|2
|0
|164
|130
|34
|2
|Almanya
|2
|1
|1
|149
|155
|-6
|3
|İsveç
|2
|1
|1
|151
|155
|-4
|4
|Büyük Britanya
|2
|0
|2
|136
|160
|-24
Son Dakika › Spor › FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Üçüncü Gün - Son Dakika
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