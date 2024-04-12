FIBA Kadınlar Euroleague Final Four (Dörtlü Final) yarı final maçında, Fransa'nın Villeneuve d'Ascq LM takımı, Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag'ı 84-78 mağlup ederek finale yükseldi.
Turnuvanın ikinci maçında bugün saat 19.00'da Çukurova Basketbol (ÇBK) Mersin ile Fenerbahçe Alagöz Holding karşılaşacak.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Cecilia Toth (Macaristan), Viola Györgyi (Romanya), Petar Pesic (Sırbistan)
Villeneuve d'Ascq LM: Zellous 11, Smalls 18, Diaby 14, Burke 6, Salaun 15, Gueye 4, Heriaud 9, Mbaka 5, Mununga 2
ZVVZ USK Prag: Cazorla 6, Vorackova 5, Conde 8, Ayayi 24, Magbegor 6, Vyoralova 13, Hof 4, Sabally 12
1. Periyot: 26-27 (USK Prag lehine)
Devre: 37-43 (USK Prag lehine)
3. Periyot: 63-62 (Villeneuve d'Ascq LM lehine) - MERSİN
Son Dakika › Spor › FIBA Kadınlar Euroleague Final Four'da Villeneuve d'Ascq LM finale yükseldi - Son Dakika
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda bulunan 84 puanla yarın deplasmanda oynayacağı Corendon Alanyaspor ile ligde 16. kez karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın deplasman performansı ve son maçlardaki başarısı dikkat çekiyor. Maçta Cihan Aydın düdük çalacak.
Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Bir Beşiktaş taraftarı ne kadar ne kadar üzülüyorsa biz de aynı üzüntüleri çekiyoruz. Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık. Sezon sonuna kadar Serdar hocamızla yola devam edeceğiz. Beşiktaş'ta kupa hedefi vardır, kupayı da alacaktır' dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor beraberliğinin ardından takımın galip gelememesine rağmen kötü oynamadıklarını dile getirerek, 'İstifa etmeyi düşünmüyorum' dedi. Santos, Türkiye Kupası'nı kazanacaklarına inandığını ve takımın performansının kötü olmadığını belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?