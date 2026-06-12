FIBA, Olimpik Dünya Kütüphanesi'ne Katıldı - Son Dakika
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FIBA, Olimpik Dünya Kütüphanesi'ne Katıldı

FIBA, Olimpik Dünya Kütüphanesi\'ne Katıldı
12.06.2026 13:05
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FIBA, Olimpik Dünya Kütüphanesi Ağı'na katılan ilk uluslararası spor federasyonu oldu.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Olimpik Dünya Kütüphanesi (OWL) Ağı'na katılan ilk uluslararası spor federasyonu oldu.

Olimpik Çalışmalar Merkezi (OSC) tarafından yönetilen Olimpik Dünya Kütüphanesi; olimpiyat bilgisine odaklanan bir kütüphane kataloğu, bilgi portalı ve arama motoru olarak hizmet veriyor. FIBA'nın ağa dahil olmasıyla birlikte, FIBA Vakfı tarafından yönetilen Pedro Ferrandiz Kütüphanesi'nin kaynakları da kademeli olarak çevrim içi erişime açılacak. Dünyanın basketbola adanmış en büyük ve en kapsamlı kütüphaneleri arasında gösterilen FIBA Pedro Ferrandiz Kütüphanesi'nde, 80'den fazla ülkeden ve 40'ın üzerinde dilde 9 binden fazla kitap, 800 dergi başlığı ile 2 binden fazla maç ve turnuva programı bulunuyor.

Olimpik Kültür ve Miras Vakfı Geçici Direktörü Yasmin Meichtry, FIBA'yı Olimpik Dünya Kütüphanesi Ağı'na katılan ilk uluslararası federasyon olarak ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, bu gelişmenin olimpik mirasın ve bilginin korunması ile dünya genelinde erişilebilir hale getirilmesi açısından önemli bir adım olduğunu ifade etti.

FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis ise Pedro Ferrandiz Kütüphanesi'nin basketbola adanmış dünyanın en büyük ve en kapsamlı koleksiyonlarından biri olduğunu vurgulayarak, bu koleksiyonun Olimpik Dünya Kütüphanesi Ağı aracılığıyla çevrim içi erişime açılmasının, FIBA'nın basketbolu küresel ölçekte tanıtma misyonuyla örtüştüğünü kaydetti.

Olimpik Çalışmalar Merkezi Başkanı Maria Bogner de FIBA Pedro Ferrandiz Kütüphanesi'nin Olimpik Dünya Kütüphanesi'ne önemli katkı sağlayacağını belirterek, söz konusu iş birliğinin diğer uluslararası spor federasyonları için de örnek teşkil edebileceğini dile getirdi.

FIBA, Olimpik Dünya Kütüphanesi Ağı'nda İspanya Milli Olimpiyat Komitesi, Fas Milli Olimpiyat Komitesi ve Uluslararası Olimpiyat Akademisi'nin ardından yer alan dördüncü ortak oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Basketbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor FIBA, Olimpik Dünya Kütüphanesi'ne Katıldı - Son Dakika

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