FIBA Olimpik Dünya Kütüphanesi'ne Katıldı - Son Dakika
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FIBA Olimpik Dünya Kütüphanesi'ne Katıldı

FIBA Olimpik Dünya Kütüphanesi\'ne Katıldı
12.06.2026 15:14
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FIBA, Olimpik Dünya Kütüphanesi Ağı'na katılan ilk uluslararası spor federasyonu oldu.

ULUSLARARASI Basketbol Federasyonu (FIBA), Olimpik Dünya Kütüphanesi (OWL) Ağı'na katılan ilk uluslararası spor federasyonu oldu.

Olimpik Çalışmalar Merkezi (OSC) tarafından yönetilen Olimpik Dünya Kütüphanesi, olimpiyat bilgisine odaklanan bir kütüphane kataloğu, bilgi portalı ve arama motoru olarak hizmet veriyor. FIBA'nın ağa katılımıyla birlikte, FIBA Vakfı tarafından yönetilen Pedro Ferrandiz Kütüphanesi'nin kaynakları da kademeli olarak çevrim içi erişime açılacak. Dünyanın basketbola adanmış en büyük ve en kapsamlı kütüphanelerinden biri olarak kabul edilen FIBA Pedro Ferrandiz Kütüphanesi; 80'den fazla ülkeden ve 40'tan fazla dilde 9 binden fazla kitap, 800 dergi başlığı ve 2 binden fazla maç ve turnuva programını içeriyor.

Olimpik Kültür ve Miras Vakfı Geçici Direktörü Yasmin Meichtry, FIBA'yı Olimpik Dünya Kütüphanesi Ağı'na katılan ilk uluslararası federasyon olarak ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, bu adımın olimpik mirasın ve bilginin korunması ile dünya çapında erişilebilir hale getirilmesi açısından önemli olduğunu söyledi.

FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis ise Pedro Ferrandiz Kütüphanesi'nin basketbola adanmış dünyanın en büyük ve en kapsamlı koleksiyonu olduğunu vurguladı. Zagklis, bu koleksiyonun Olimpik Dünya Kütüphanesi Ağı sayesinde çevrim içi erişime açılmasının, FIBA'nın basketbolu küresel ölçekte tanıtma misyonuyla örtüştüğünü ifade etti.

Olimpik Çalışmalar Merkezi Başkanı Maria Bogner de FIBA Pedro Ferrandiz Kütüphanesi'nin Olimpik Dünya Kütüphanesi'ne değerli bir katkı sağlayacağını belirterek, bu iş birliğinin diğer uluslararası spor federasyonları için de örnek teşkil edebileceğini söyledi.

FIBA, Olimpik Dünya Kütüphanesi Ağı'nda İspanya Milli Olimpiyat Komitesi, Fas Milli Olimpiyat Komitesi ve Uluslararası Olimpiyat Akademisi'nin ardından yer alan dördüncü ortak oldu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor FIBA Olimpik Dünya Kütüphanesi'ne Katıldı - Son Dakika

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