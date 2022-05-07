FIBA Şampiyonlar Ligi'nde İspanya takımları finale kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde İspanya takımları finale kaldı

07.05.2022 00:17
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde İspanya takımları finale kaldı

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin finalinde Lenovo Tenerife ile BAXI Manresa karşılaşacak.

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin finalinde Lenovo Tenerife ile BAXI Manresa karşılaşacak.

Turnuvanın yarı finali, İspanya'da Bilbao Arena'da oynanan iki maçla tamamlandı.

İspanya temsilcisi Lenovo Tenerife, İsrail'in Hapoel U-Net Holon takımını 78-71 mağlup ederek adını finale yazdıran ilk takım oldu.

Diğer karşılaşmada ise İspanya'nın BAXI Manresa ekibi, Almanya'dan MHP Riesen Ludwigsburg'u 63-55 mağlup ederek finale adını yazdırdı.

Bu sonuçların ardından Lenovo Tenerife ile BAXI Manresa finalde, Hapoel U-Net Holon ile MHP Riesen Ludwigsburg ise üçüncülük için karşılaşacak. Bu maçlar, 8 Mayıs Pazar günü oynanacak.

YORUMLAR
500
Eskrim Dünya Kupası Eskrim Dünya Kupası Madrid Açık'ta Carlos Alcaraz, Rafael Nadal'ı eledi Madrid Açık'ta Carlos Alcaraz, Rafael Nadal'ı eledi

Şampiyonlar Ligi, basketbol, İspanya, Lenovo, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor FIBA Şampiyonlar Ligi'nde İspanya takımları finale kaldı - Son Dakika


Son Dakika
23:46 Hatay'da duygusal anlar! Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu tribünde gözyaşlarına hakim olamadı
23:34 CHP Sözcüsü Öztrak'tan, Soylu'ya sert sözler: Atama bakan haddini fazlasıyla aşmıştır
23:12 Ümit Özdağ'dan bomba etkisi yaratacak sözler: Yetiştirdiğim polis ve istihbaratçılar bana bilgi veriyor
22:47 Trabzonspor taraftarı, Hatay'da sahaya atladı! Uğurcan Çakır'a sarılabilmek için metrelerce koştu
22:46 Trabzonspor son dakikada galibiyeti kaçırdı! Hatayspor ile puanları paylaştı
22:01 Süper Lig'de küme düşen son takımlar netleşti
22:01 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan Devlet Bahçeli'ye cevap: Meşrebi bulanık kişiyi 2 dönem vekil yapmaz
21:39 Bahçelievler'de alkol alan kadın polis meslektaşını dövdü!
21:38 Küba'nın başkenti Havana'da patlama: 8 ölü, 30 yaralı
21:37 Ümit Özdağ'dan yeni meydan okuma! Canlı yayında konuştu: Hesabını sormazsam gözüm açık gider
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2022 00:23:23. #1.12#
SON DAKİKA: FIBA Şampiyonlar Ligi'nde İspanya takımları finale kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement