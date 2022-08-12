2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçı 20 Kasım'da oynanacak - Son Dakika
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2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçı 20 Kasım'da oynanacak

12.08.2022 00:03
2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçı 20 Kasım'da oynanacak

FIFA, 2022 Dünya Kupası'nın 20 Kasım'da oynanacak Katar-Ekvador maçıyla başlayacağını açıkladı.

FIFA, 2022 Dünya Kupası'nın 20 Kasım'da oynanacak Katar-Ekvador maçıyla başlayacağını açıkladı.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre 2022 Dünya Kupası, planlanandan bir gün önce 20 Kasım'da ev sahibi Katar ile Ekvador arasında oynanacak maçla başlayacak.

A Grubu'nda Katar ile Ekvador arasındaki turnuvanın açılış maçı, Al Bayt Stadı'nda saat 19.00'da yapılacak.

Daha önce açılış maçı olarak planlanan Senegal- Hollanda karşılaşması ise 21 Kasım'da saat 19.00'da oynanacak.

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Kaynak: AA

Katar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçı 20 Kasım'da oynanacak - Son Dakika

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