Daha önce açılış maçı olarak planlanan Senegal- Hollanda karşılaşması ise 21 Kasım'da saat 19.00'da oynanacak.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre 2022 Dünya Kupası, planlanandan bir gün önce 20 Kasım'da ev sahibi Katar ile Ekvador arasında oynanacak maçla başlayacak.

Kaynak: AA

Katar, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçı 20 Kasım'da oynanacak - Son Dakika

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