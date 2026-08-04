FIFA'dan 2026 Dünya Kupası'na Destek Beklentisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

FIFA'dan 2026 Dünya Kupası'na Destek Beklentisi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ev sahibi şehirler, FIFA'nın 1 milyon dolarlık maddi desteğini bekliyor.

2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan şehirler, FIFA'nın turnuva öncesinde söz verdiği 1'er milyon dolarlık maddi desteğin akıbetini merak ediyor.

FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun 2025 yazında yine ABD'de düzenlenen Kulüpler Dünya Kupası öncesinde 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak 11 kentin her birine verdiği 1 milyon dolarlık maddi yardım sözü yerine getirilmeyi bekliyor.

Infantino'nun minyatür sahalar inşa etmek ve "sosyal projeleri" desteklemek için kullanılacağını söylediği maddi destek için henüz hiçbir kente ödeme yapılmazken, ev sahibi şehirler de ödemelerle ilgili son durum hakkında FIFA personelinden güncelleme istedi.

Bu ödemelerle ilgili FIFA tarafından resmi açıklama yapılmadı ancak ev sahibi şehirlere 1 milyon dolarlık katkıyı alacakları konusunda defalarca güvence verildiği basına yansıdı.

ABD'deki Dünya Kupası'na Seattle, San Francisco Bay Area, Los Angeles, Dallas, Houston, Kansas City, Atlanta, Philadelphia, New York/New Jersey, Miami ve Boston ev sahipliği yapmıştı.

FIFA, turnuva sırasında bilet satışı, medya hakları, sponsorluk, imtiyaz sözleşmeleri ve otopark gelirlerinin büyük çoğunluğunu kasasına koyarken, statlar, taraftar festival alanları ve organizasyonda kullanılan araçlara kadar uzanan ulaşım, emniyet ve güvenlik maliyetlerinin büyük kısmından ev sahibi şehirler sorumlu tutuldu.

Kaynak: AA

Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor FIFA'dan 2026 Dünya Kupası'na Destek Beklentisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devrilen motosikletin 14 yaşındaki sürücüsü öldü Devrilen motosikletin 14 yaşındaki sürücüsü öldü
Bavulunu kapan Datça’ya akın etti: Bir ayda 600 bin ziyaretçi Bavulunu kapan Datça’ya akın etti: Bir ayda 600 bin ziyaretçi
Havuzda oynarken havalı tüfek mermisiyle yaralanan minik Karan hayata tutundu Havuzda oynarken havalı tüfek mermisiyle yaralanan minik Karan hayata tutundu
Mevsimlik işçi minibüsü tıra çarptı: 19 yaralı Mevsimlik işçi minibüsü tıra çarptı: 19 yaralı
İtalya’da turistleri taşıyan otobüsün karıştığı zincirleme kazada 6 kişi ölü, 34 kişi yaralandı İtalya'da turistleri taşıyan otobüsün karıştığı zincirleme kazada 6 kişi ölü, 34 kişi yaralandı
Firari hükümlü elektrik akımına kapılarak öldü Firari hükümlü elektrik akımına kapılarak öldü

19:24
Arda Turan 5 gol attıkları maçın ardından takımını eleştirdi İşte o sözler
Arda Turan 5 gol attıkları maçın ardından takımını eleştirdi! İşte o sözler
19:14
Gazeteci Tahir Sarıkaya tutuklandı
Gazeteci Tahir Sarıkaya tutuklandı
18:59
Aziz Yıldırım’dan basın mensuplarına gözdağı: Yalan yazarsanız tek tek söylerim
Aziz Yıldırım'dan basın mensuplarına gözdağı: Yalan yazarsanız tek tek söylerim
18:38
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasa teklifini imzaladı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasa teklifini imzaladı
18:34
Rusya’da Türk gemisini Ukrayna dronları taciz etti
Rusya'da Türk gemisini Ukrayna dronları taciz etti
18:10
Askerlere böyle saldırdılar, adamı kurtardılar
Askerlere böyle saldırdılar, adamı kurtardılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2026 19:36:11. #7.12#
SON DAKİKA: FIFA'dan 2026 Dünya Kupası'na Destek Beklentisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.