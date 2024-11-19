FIFA, 1'inci Lig kulüplerinden Pendikspor'a 3 dönem transfer yasağı getirdi.
FIFA'nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Kırmızı-beyazlı ekibe borçları sebebiyle 3 dönem transfer yasağı verildiği belirtildi.
Bu sezon 12 maçta 17 puan toplayan Pendikspor, borcunu ödemediği takdirde 2026 yılının yaz transfer dönemine kadar transfer gerçekleştiremeyecek.
Son Dakika › Spor › FIFA'dan Pendikspor'a 3 Dönem Transfer Yasağı - Son Dakika
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