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FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda finalin adı belli oldu - Son Dakika

FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda finalin adı belli oldu

09.02.2022 21:43
FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda finalin adı belli oldu

FIFA Dünya Kulüpler Kupası yarı finalinde Suudi Arabistan ekibi Al Hilal Riyadh'ı 1-0 mağlup eden Chelsea, Palmeiras'ın finaldeki rakibi oldu.

FIFA Dünya Kulüpler Kupası yarı finalinde Suudi Arabistan ekibi Al Hilal Riyadh'ı 1-0 mağlup eden Chelsea, Palmeiras'ın finaldeki rakibi oldu.

FIFA Dünya Kulüpler Kupası yarı finalinde Al Hilal Riyadh ile Chelsea karşı karşıya geldi. Muhammed Bin Zayed Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Chelsea, 32'nci dakikada Romelu Lukaku'nun attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında başka gol olmadı ve Chelsea, Al Hilal'i 1-0 mağlup ederek finale yükselen taraf oldu.

FİNAL 12 ŞUBAT'TA

Öte yandan turnuvanın final karşılaşması ise 12 Şubat Cumartesi günü saat 19.30'da oynanacak. Chelsea ile Palmeiras, kupayı müzesine götürmek için mücadele edecek.


- Chelsea
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Suudi Arabistan, Palmeiras, Al Hilal, Chelsea, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda finalin adı belli oldu - Son Dakika Spor


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