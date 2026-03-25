FIFA en çok taraftara sahip kulüpleri açıkladı! Fenerbahçe tarih yazdı

25.03.2026 14:57
FIFA'nın açıkladığı 'en çok taraftara sahip kulüpler' listesinde Fenerbahçe, 67.5 milyon taraftarla 3. sıraya yerleşti ve ilk 5'e giren ilk Türk takımı oldu. Listede ilk sırayı 88.3 milyon taraftarla Real Madrid alırken, Barcelona 81.2 milyonla ikinci sırada bulunuyor. Fenerbahçe'nin bu başarısı Türk futbolu adına önemli bir gelişme olarak değerlendirildi ve büyük yankı uyandırdı.

FIFA'nın açıkladığı "en çok taraftara sahip kulüpler" listesinde Fenerbahçe dikkat çeken bir başarıya imza attı.

İLK 5'E GİREN İLK TÜRK TAKIMI

67.5 milyon taraftara ulaşan sarı-lacivertliler, Manchester City'i geride bırakarak listede 3. sıraya yerleşti ve ilk 5'e giren ilk Türk kulübü oldu.

ZİRVEDE REAL MADRİD VAR

Listede Real Madrid 88.3 milyon taraftarla ilk sırada yer alırken, Barcelona 81.2 milyonla ikinci sırada bulunuyor. Fenerbahçe'nin ardından Manchester City ve Bayern Münih geliyor.

TÜRK FUTBOLU ADINA GURUR

Fenerbahçe'nin elde ettiği bu başarı, Türk futbolu adına önemli bir gelişme olarak değerlendirildi. Açıklanan liste kısa sürede büyük yankı uyandırırken, Fenerbahçeli taraftarlar başarıyı coşkuyla karşıladı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Çağatay YILMAZ Çağatay YILMAZ:
    yawww heeee 1 2 Yanıtla
  • doğukan kadir kaşıkçı doğukan kadir kaşıkçı:
    FB nin ne başarısı varmış. Hersene şampiyonluk hayalinden başka. 1 0 Yanıtla
  • Nurullah Bilgin Nurullah Bilgin:
    FIFA kaynak demişsiniz ama kaynak belirtmemişsiniz? Lütfen haberi düzeltmeniz gerekir. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
