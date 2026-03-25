FIFA en çok taraftara sahip kulüpleri açıkladı! Fenerbahçe tarih yazdı

FIFA'nın açıkladığı "en çok taraftara sahip kulüpler" listesinde Fenerbahçe dikkat çeken bir başarıya imza attı.
67.5 milyon taraftara ulaşan sarı-lacivertliler, Manchester City'i geride bırakarak listede 3. sıraya yerleşti ve ilk 5'e giren ilk Türk kulübü oldu.
Listede Real Madrid 88.3 milyon taraftarla ilk sırada yer alırken, Barcelona 81.2 milyonla ikinci sırada bulunuyor. Fenerbahçe'nin ardından Manchester City ve Bayern Münih geliyor.
Fenerbahçe'nin elde ettiği bu başarı, Türk futbolu adına önemli bir gelişme olarak değerlendirildi. Açıklanan liste kısa sürede büyük yankı uyandırırken, Fenerbahçeli taraftarlar başarıyı coşkuyla karşıladı.
