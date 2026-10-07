FIFA, Kayserispor'a 456 bin euro alacak nedeniyle transfer yasağı verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

FIFA, Kayserispor'a 456 bin euro alacak nedeniyle transfer yasağı verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'den küme düşen Kayserispor, eski futbolcusu Mehdi Bourabia'nın 456 bin euro alacağı yüzünden FIFA'dan yeni transfer ve tescil yasağı aldı. Kulübün FIFA'daki dosya sayısı 5'e, toplam yükümlülüğü 771 bin euroya çıktı.

KAYSERİSPOR ile sözleşmesini fesheden 35 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusu Mehdi Bourabia'nın 456 bin euro alacağından dolayı sarı-kırmızılı takıma transfer yasağı geldi. Kayserispor'un FIFA'daki toplam dosya sayısı 5'e, toplam ödeyeceği rakam ise 771 bin euroya yükseldi.

Süper Lig'den 11 yıl sonra küme düşen Kayserispor'da geçmiş dönem dosyaları FIFA nezdinde sonuçlanmaya devam ediyor. İç Anadolu ekibinin FIFA'da 'öde-kaldır' olarak nitelendirilen son dosyası, geçen sezon sözleşmesi feshedilen Mehdi Bourabia oldu. Sarı-kırmızılı takım tarafından yapılan yazılı açıklamada, "FIFA nezdinde eski futbolcumuz Mehdi Bourabia dosyasından kaynaklanan 456 bin euro tutarındaki alacak nedeniyle kulübümüze yeni bir transfer ve tescil yasağı uygulanmıştır. FIFA'nın 6 Ekim 2026 tarihli yazısında, mali yükümlülüğün yerine getirilmesine kadar yasağın devam edeceği bildirilmiştir. Bu dosyayla birlikte kulübümüzün mevcut transfer yasağı dosya sayısı 5'e, söz konusu dosyalara ilişkin toplam yükümlülük ise 771 bin 000 euroya ulaşmıştır. Dosyaların çözüme kavuşturulması ve yasakların kaldırılması amacıyla gerekli hukuki ve mali çalışmalar kulübümüz tarafından sürdürülmektedir" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: DHA
KayserisporEkonomiFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uygulama noktasında silahlı saldırı 1 polisimiz şehit oldu, zanlı intihara kalkıştı Uygulama noktasında silahlı saldırı! 1 polisimiz şehit oldu, zanlı intihara kalkıştı
Esenyurt Belediyesi’ne operasyon 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor Esenyurt Belediyesi'ne operasyon! 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor
İnsanlar ev bulamazken Simeone’nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı İnsanlar ev bulamazken Simeone'nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı
Polisimizi şehit eden zanlı öldü Emniyetteki dosyası kabarık çıktı Polisimizi şehit eden zanlı öldü! Emniyetteki dosyası kabarık çıktı
TikTok yayınında pes dedirten “Don“ muhabbeti İzleyenler emniyeti etiketliyor TikTok yayınında pes dedirten "Don" muhabbeti! İzleyenler emniyeti etiketliyor
Bekir Bozdağ’ın yerine geçecek isim belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı Bekir Bozdağ'ın yerine geçecek isim belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
14:53
Messi’nin veda gecesinde skandal 85 bin kişi bir anda yuhaladı
Messi'nin veda gecesinde skandal! 85 bin kişi bir anda yuhaladı
14:26
Cevdet Yılmaz, fon soruşturmasıyla ilgili Meclis’i bilgilendirdi: Hazine kaynağı kullanılmayacak
Cevdet Yılmaz, fon soruşturmasıyla ilgili Meclis'i bilgilendirdi: Hazine kaynağı kullanılmayacak
14:13
İşte Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı’nın evinden çıkan paralar
İşte Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı'nın evinden çıkan paralar
13:36
Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi şüpheli sıfatıyla ifade verecek
Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi şüpheli sıfatıyla ifade verecek
13:26
İzmir paylaşımı başını yaktı Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı
İzmir paylaşımı başını yaktı! Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı
13:18
İstanbul’da lisede kavga Ekipler olay yerine sevk edildi
İstanbul'da lisede kavga! Ekipler olay yerine sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2026 15:15:39. #.0.3#
SON DAKİKA: FIFA, Kayserispor'a 456 bin euro alacak nedeniyle transfer yasağı verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei