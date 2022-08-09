UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev - Son Dakika
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UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev

09.08.2022 01:15
UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, Portekiz'in Vitoria ile Hırvatistan'ın Hajduk Split takımları arasında 10 Ağustos Çarşamba günü oynanacak UEFA Konferans Ligi üçüncü eleme turu karşılaşmasında görev alacak.

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, Portekiz'in Vitoria ile Hırvatistan'ın Hajduk Split takımları arasında 10 Ağustos Çarşamba günü oynanacak UEFA Konferans Ligi üçüncü eleme turu karşılaşmasında görev alacak.

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, Portekiz'in Vitoria ile Hırvatistan'ın Hajduk Split takımları arasında 10 Ağustos Çarşamba günü oynanacak UEFA Konferans Ligi üçüncü eleme turu müsabakasını yönetecek. Portekiz'in Guimaraes şehrindeki Dom Afonso Henriques Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak maçta Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Ceyhun Sesigüzel yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Atilla Karaoğlan olacak. - İSTANBUL

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Futbol: Spor Toto Süper Lig Futbol: Spor Toto Süper Lig UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev
Kaynak: İHA

Ali Palabıyık, Hırvatistan, Portekiz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev - Son Dakika

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