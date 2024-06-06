FIFA Kokartlı Hakem Arda Kardeşler, Slovenya ile Bulgaristan Arasındaki Hazırlık Maçını Yönetecek - Son Dakika
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FIFA Kokartlı Hakem Arda Kardeşler, Slovenya ile Bulgaristan Arasındaki Hazırlık Maçını Yönetecek

FIFA Kokartlı Hakem Arda Kardeşler, Slovenya ile Bulgaristan Arasındaki Hazırlık Maçını Yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Arda Kardeşler'in yöneteceği maçta yardımcılıkları Mehmet Emin Tuğral ve Deniz Caner Özaral yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Denis Sabanagic olacak.

06.06.2024 23:59
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FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, Slovenya ile Bulgaristan arasında oynanacak hazırlık maçını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Slovenya'nın Lübliyana kentindeki Stozice Stadı'nda 8 Haziran Cumartesi oynanacak maçta Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Deniz Caner Özaral yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Slovenya Futbol Federasyonundan Denis Sabanagic olacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor FIFA Kokartlı Hakem Arda Kardeşler, Slovenya ile Bulgaristan Arasındaki Hazırlık Maçını Yönetecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: FIFA Kokartlı Hakem Arda Kardeşler, Slovenya ile Bulgaristan Arasındaki Hazırlık Maçını Yönetecek - Son Dakika
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