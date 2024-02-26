FIFA Kokartlı Hakem Atilla Karaoğlan, UEFA Gençlik Ligi'nde Maç Yönetecek - Son Dakika
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FIFA Kokartlı Hakem Atilla Karaoğlan, UEFA Gençlik Ligi'nde Maç Yönetecek

FIFA Kokartlı Hakem Atilla Karaoğlan, UEFA Gençlik Ligi\'nde Maç Yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, Almanya'nın Mainz ile İngiltere'nin Manchester City takımları arasında oynanacak UEFA Youth League Son 16 Turu müsabakasını yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.

26.02.2024 16:53
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FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, UEFA Gençlik Ligi'nde yarın Almanya'nın Mainz ile İngiltere'nin Manchester City takımları arasında oynanacak son 16 turu maçını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, Almanya'nın Mainz ile İngiltere'nin Manchester City takımları arasında yarın oynanacak UEFA Youth League Son 16 Turu müsabakasını yönetecek. Almanya'nın Mainz şehrindeki Bruchweg Stadyumu'nda saat 18.00'de başlayacak müsabakada Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Almanya Futbol Federasyonu'ndan Patrick Schwengers olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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