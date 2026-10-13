FIFA kokartlı hakem Cihan Aydın, Atletico Madrid-Manchester United maçını yönetecek - Son Dakika
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FIFA kokartlı hakem Cihan Aydın, Atletico Madrid-Manchester United maçını yönetecek

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FIFA kokartlı hakem Cihan Aydın, Atletico Madrid-Manchester United maçını yönetecek
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FIFA kokartlı hakem Cihan Aydın, UEFA Gençlik Ligi'nde bugün oynanacak Atletico Madrid-Manchester United maçını yönetecek. Kadir Sağlam ise 14-22 Ekim 2026'da Slovenya'da düzenlenecek UEFA Regions Cup 2'nci Grup maçlarında görevlendirildi.

FIFA kokartlı hakemlerden Cihan Aydın UEFA Gençlik Ligi'nde, Kadir Sağlam ise UEFA Regions Cup müsabakalarında görevlendirildi.

FIFA kokartlı hakem Cihan Aydın, UEFA Gençlik Ligi'nde bugün oynanacak Atletico Madrid - Manchester United maçını yönetecek. Madrid'de TSİ 17.00'de başlayacak maçta Aydın'ın yardımcıları Murat Tuğberk Curbay ve Samet Çiçek, dördüncü hakem ise İspanyol Anas Bakali Bentaleb olacak.

FIFA kokartlı diğer hakem Kadir Sağlam ise 14-22 Ekim 2026 tarihlerinde Slovenya'da düzenlenecek UEFA Regions Cup 2'nci Grup maçlarında görevlendirildi. Bu müsabakalarda yardımcı hakem Mehmet Emin Tuğral da görev yapacak.

Kaynak: DHA
Atletico MadridKadir SağlamCihan AydınManchesterSlovenyaGençlikSporSon Dakika

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SON DAKİKA: FIFA kokartlı hakem Cihan Aydın, Atletico Madrid-Manchester United maçını yönetecek - Son Dakika
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