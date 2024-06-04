FIFA Kokartlı Hakem Melek Dakan, Arnavutluk - Lüksemburg Maçını Yönetecek - Son Dakika
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FIFA Kokartlı Hakem Melek Dakan, Arnavutluk - Lüksemburg Maçını Yönetecek

2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Ön Eleme Turu C Grubu'nda oynanacak Arnavutluk - Lüksemburg maçını FIFA kokartlı hakem Melek Dakan yönetecek. Müsabaka, Elbasan Arena Stadyumu'nda gerçekleşecek ve Mürvet Yavuztürk, Merve Turan ve Gamze Durmuş Pakkan da hakem ekibinde yer alacak.

04.06.2024 11:10
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FIFA kokartlı hakem Melek Dakan Arnavutluk ile Lüksemburg takımları arasında bugün saat 18.00'de oynanacak olan 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Ön Eleme Turu C Grubu müsabakasını yönetecek.

2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Ön Eleme Turu C Grubu'nda oynanacak Arnavutluk - Lüksemburg maçını FIFA kokartlı hakem Melek Dakan yönetecek. Arnavutluk'un Elbasan şehrindeki Elbasan Arena Stadyumu'nda oynanacak olan müsabakada Melek Dakan'ın yardımcılıklarını Mürvet Yavuztürk ve Merve Turan yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Gamze Durmuş Pakkan olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: FIFA Kokartlı Hakem Melek Dakan, Arnavutluk - Lüksemburg Maçını Yönetecek - Son Dakika
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