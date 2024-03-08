FIFA Kokartlı Hakem Melek Dakan, UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda düdük çalacak - Son Dakika
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FIFA Kokartlı Hakem Melek Dakan, UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda düdük çalacak

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, FIFA kokartlı hakem Melek Dakan, UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda düdük çalacak. Ayrıca, yardımcı hakem Arzu Görgün de şampiyonada görev yapacak.

08.03.2024 12:31
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FIFA kokartlı hakem Melek Dakan, UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 8- 14 Mart tarihlerinde Hırvatistan'da düzenlenen şampiyonada, FIFA kokartlı yardımcı hakem Arzu Görgün de görev yapacak.

Kaynak: AA

Hırvatistan, 14 Mart, Türkiye, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor FIFA Kokartlı Hakem Melek Dakan, UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda düdük çalacak - Son Dakika

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