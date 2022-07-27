FIFA kokartlı hakemler Cüneyt Çakır , Halil Umut Meler ve Ali Palabıyık , 27-29 Temmuz 2022 tarihleri arasında Almanya 'nın Frankfurt şehrinde düzenlenecek olan, UEFA'nın elit ve birinci kategori hakemlerinin davet edildiği UEFA Üst Düzey Hakem Kursu'na katılacak.

Kaynak: İHA

Halil Umut Meler, Ali Palabıyık, Cüneyt Çakır, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › UEFA Üst Düzey Hakem Kursu'na Türkiye'den 3 hakem - Son Dakika

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