Türk Hakemler UEFA Semineri'nde

Spor

FIFA kokartlı hakemler Melek Dakan, Zorbay Küçük ve Kadir Sağlam UEFA tarafından 3-6 Eylül 2024 tarihleri arasında düzenlenen UEFA'nın Uluslararası CORE (Centre of Refereeing Excellence) Güncelleme Semineri'ne katıldı.

İsviçre'nin Cenevre şehrinde düzenlenen UEFA seminerinde farklı konu başlıklarıyla ilgili teorik eğitimler ve mentörlük uygulaması kapsamında hakemlerin kendi maçlarından görüntüleri ile analizler yapıldı. Ayrıca hakemlere fiziksel atletik (görsel ve performans) testler uygulandı. Melek Dakan, Zorbay Küçük ve Kadir Sağlam, tüm testleri başarı ile tamamladı.

Melek Dakan'ın İtalya'dan Silvia Spinelli, Zorbay Küçük'ün Slovenya'dan Darko Ceferin ve Kadir Sağlam'ın Romanya'dan Alexandru Deaconu ile Ocak ayında başlayan mentörlük çalışması Aralık ayına kadar devam edecek. - İSTANBUL