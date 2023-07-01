FIFA, ofsayt kuralını değiştiriyor - Son Dakika
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FIFA, ofsayt kuralını değiştiriyor

FIFA, ofsayt kuralını değiştiriyor

01.07.2023 12:06

FIFA, futbol oyun kurallarından en önemli olan ofsayt kuralını değiştiriyor. Eski kurala göre atak yapan futbolcunun eli veya kolu rakip defans oyuncusunun önünde olduğu zamanlar pasif durumda değerlendirilip ofsayt verilmiyordu. Ancak yeni kuralda sadece diz veya omuz öndeyse ofsayt olmayacak, futbolcunun tüm vücudu defansın önündeyse ofsayt kararı verilecek. Yeni kural öncelikle İsveç ve İtalya'da denenecek ve ardından diğer ülkelerde uygulanmaya başlanacak.

FIFA futbol oyun kurallarından en önemli kural olan ofsaytın tanımını değiştiriyor.

TÜM VÜCUD OFSAYT SEBEBİ

Eski kurala göre atak yapan futbolcunun topa değmesi yasak olan uzuvları (eli veya kolu) rakip defans oyuncusunun önünde olduğu zamanlar pasif durumda değerlendirilip ofsayt verilmiyordu.

FIFA'nın yeni ofsayt kuralında sadece diz veya omuz öndeyse ofsayt olmayacak. Futbolcunun tüm vücudu defansın önündeyse o zaman ofsayt kararı verilecek.

YENİ KURAL 2 ÜLKEDE DENENECEK

Yeni kural öncelikle İsveç ve İtalya'da uygulanacak. Ardından diğer ülkelerde uygulanmaya başlayacak.

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