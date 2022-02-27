FIFA, Rusya'ya yaptırım uyguladı! İşte o tarihi kararlar - Son Dakika

Ukrayna'ya işgal başlatan Rusya'ya spor dünyasından yaptırımlar uygulanmaya devam ediyor. Son olarak FIFA aldığı tarihi kararlarla gündeme oturdu.

RUSYA'NIN MEN EDİLMESİ GÜNDEMDE

FIFA yaptırımları duyurduğu açıklamasında, "Ukrayna'daki durum hızla iyileşmezse yakın gelecekte Rusya'yı uluslararası müsabakalardan men dahil tüm yaptırımları hazırda tutmaktadır. Bu nedenle Uluslarası Olimpiyat Komitesi, UEFA ve tüm diğer spor organizasyonlarıyla iletişim halindedir." ifadelerini kullandı.

FIFA'nın aldığı kararlar şöyle: