FIFA, Senegal'e bir maç seyircisiz oynama cezası verdi - Son Dakika
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FIFA, Senegal'e bir maç seyircisiz oynama cezası verdi

02.05.2022 15:32
FIFA, Senegal'e bir maç seyircisiz oynama cezası verdi

FIFA, 2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off turu maçında yaşananlar nedeniyle Senegal'e bir maç seyircisiz oynama ve para cezası verilmesini kararlaştırdı.

FIFA, 2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off turu maçında yaşananlar nedeniyle Senegal'e bir maç seyircisiz oynama ve para cezası verilmesini kararlaştırdı.

FIFA, mart ayında oynanan ve penaltı atışlarıyla Senegal'in evinde Mısır'ı 3-1 yenerek Dünya Kupası bileti aldığı maçla ilgili kararını verdi.

Mısır'ın yıldız futbolcusu Muhammed Salah'a penaltı atışı sırasında lazer ışığı tutulmasıyla dünya gündemine gelen karşılaşmada, Mısırlı futbolculara yönelik ırkçı pankartları ve tribün olaylarını inceleyen FIFA, Senegal Futbol Federasyonuna bir maç seyircisiz oynama ve 180 bin dolar para cezası verilmesine hükmetti.

FIFA ayrıca ocak ayından bu yana oynanan eleme maçlarıyla ilgili Nijerya, Kongo ve Lübnan'a birer maç saha kapama ve çeşitli para cezaları verilmesi yönünde karar aldı.

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Dünya Kupası, Para Cezası, Play Off, Senegal, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor FIFA, Senegal'e bir maç seyircisiz oynama cezası verdi - Son Dakika


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