FIFPRO'nun 2026'nın en iyi 11'inde 19 bin 806 futbolcunun oyu belirleyici oldu

FIFPRO'nun 2026'nın en iyi 11'inde 19 bin 806 futbolcunun oyu belirleyici olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
FIFPRO, 73 ülkeden 19 bin 806 futbolcunun oylarıyla 2026 yılının en iyi 11'ini belirledi. Oylamada 4 Ağustos 2025-19 Temmuz 2026 arasındaki performanslar değerlendirildi; en iyi 11'de LaLiga'dan 5, Ligue 1'den 3, Premier Lig'den 2 ve MLS'ten 1 futbolcu yer aldı.
ULUSLARARASI Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPRO) tarafından oyuncuların oylarıyla belirlenen 2026 yılının en iyi 11'i açıklandı.
Dünya genelinde 73 ülkeden 19 bin 806 futbolcunun katıldığı oylamada, 4 Ağustos 2025 ile 19 Temmuz 2026 tarihleri arasındaki performanslar değerlendirildi. Yılın en iyi 11'inde İspanya LaLiga'dan 5, Fransa Ligue 1'den 3, İngiltere Premier Lig'den 2 ve ABD Major League Soccer'dan (MLS) 1 futbolcu yer aldı.
Yılın en iyi 11'i şu şekilde:
Kaleci: David Raya
Defans: Achraf Hakimi, Pau Cubarsi, Nuno Mendes
Orta Saha: Vitinha, Rodri, Jude Bellingham
Forvet: Lamine Yamal, Kylian Mbappe, Lionel Messi, Erling Haaland
Kaynak: DHA
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