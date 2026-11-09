FIFPRO'nun 2026'nın en iyi 11'inde 19 bin 806 futbolcunun oyu belirleyici oldu

ULUSLARARASI Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPRO) tarafından oyuncuların oylarıyla belirlenen 2026 yılının en iyi 11'i açıklandı.

Dünya genelinde 73 ülkeden 19 bin 806 futbolcunun katıldığı oylamada, 4 Ağustos 2025 ile 19 Temmuz 2026 tarihleri arasındaki performanslar değerlendirildi. Yılın en iyi 11'inde İspanya LaLiga'dan 5, Fransa Ligue 1'den 3, İngiltere Premier Lig'den 2 ve ABD Major League Soccer'dan (MLS) 1 futbolcu yer aldı.

Yılın en iyi 11'i şu şekilde:

Kaleci: David Raya

Defans: Achraf Hakimi, Pau Cubarsi, Nuno Mendes

Orta Saha: Vitinha, Rodri, Jude Bellingham

Forvet: Lamine Yamal, Kylian Mbappe, Lionel Messi, Erling Haaland