Fikret Orman ve Burak Elmas'ın uyuşturucu test sonuçları belli oldu
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fikret Orman ve Burak Elmas'ın uyuşturucu test sonuçları belli oldu

11.04.2026 20:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ın eski Başkanı Fikret Orman ile Galatasaray'ın eski Başkanı Burak Elmas’ın uyuşturucu test sonucu negatif çıktı.

Ünlü isimlere yönelik düzenlenen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınarak Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örnekleri alınan Beşiktaş'ın eski Başkanı Fikret Orman ile Galatasaray'ın eski Başkanı Burak Elmas’ın uyuşturucu test sonuçları belli oldu.

FİKRET ORMAN VE BURAK ELMAS'IN TEST SONUÇLARI NEGATİF

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 26 Mart tarihinde Adli Tıp Kurumu’nda kan ve saç örnekleri alınan Fikret Orman ile Burak Elmas’ın uyuşturucu test sonucu negatif çıktı.

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman ve Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas'ın da aralarında bulunduğu 14 isim gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 14 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlanmıştı. Sağlık kontrolünün ardından gözaltına alınan isimler işlemlerinin yapılması için İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülmüştü.

Buradaki işlemleri tamamlanan 14 isim test için dün akşam saatlerinde Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmişti. Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na getirilen 14 şüpheli kan ve saç örnekleri ardından şüpheliler, daha sonra yeniden Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülmüştü.

İKİ ESKİ BAŞKAN DA ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Saç ve kan örnekleri alınan 14 ünlü isim bugün, adliyeye sevk edilmişti. Savcılık ifadeleri alınan Fikret Orman ve Burak Elmas ile birlikte toplam 6 kişi yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi edildi. Fikret Orman ve Burak Elmas'ın da içinde bulunduğu 6 kişi yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fikret Orman, Burak Elmas, Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Helal olsun diyelim bu kadar kesin arasında temiz kalmışlar 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 22:29:39. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.