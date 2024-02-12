Fildişi Sahili Afrika Uluslar Kupası'nı 2-1'lik galibiyetle kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fildişi Sahili Afrika Uluslar Kupası'nı 2-1'lik galibiyetle kazandı

Fildişi Sahili Afrika Uluslar Kupası\'nı 2-1\'lik galibiyetle kazandı

Afrika Uluslar Kupası Finali'nde Nijerya'yı 2-1 mağlup eden Fildişi Sahili, tarihinde 3. kez kupayı götürdü.

12.02.2024 01:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afrika Uluslar Kupası Finali'nde Nijerya'yı 2-1 mağlup eden Fildişi Sahili, tarihinde 3. kez kupayı götürdü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Fildişi Sahili, Nijerya, Afrika, Uluslararası, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fildişi Sahili Afrika Uluslar Kupası'nı 2-1'lik galibiyetle kazandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2024 02:17:42. #1.12#
SON DAKİKA: Fildişi Sahili Afrika Uluslar Kupası'nı 2-1'lik galibiyetle kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement